    Ильхам Алиев: Открытие в Исламабаде ASAN xidmət - новый практический результат нашего сотрудничества

    • 23 марта, 2026
    • 13:05
    Ильхам Алиев: Открытие в Исламабаде ASAN xidmət - новый практический результат нашего сотрудничества

    Отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют многостороннюю повестку сотрудничества.

    Как сообщает "Report", об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана.

    "Взаимовыгодное взаимодействие наших стран в политической, экономической, торговой, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, оборонной, инвестиционной, гуманитарной и других областях с каждым днем наполняется новым содержанием. Открытие некоторое время назад первого центра ASAN xidmət в Исламабаде является новым практическим результатом нашего широкомасштабного межгосударственного сотрудничества. Успехи, достигнутые нами за короткий период времени на основе двустороннего сотрудничества, служат благополучию и процветанию наших народов, сотрудничеству в нашем регионе", - отметил И. Алиев.

    İlham Əliyev: İslamabadda "ASAN xidmət"in açılması dövlətlərarası əməkdaşlığın praktiki nəticəsidir
