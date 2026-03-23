Ильхам Алиев: Открытие в Исламабаде ASAN xidmət - новый практический результат нашего сотрудничества

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют многостороннюю повестку сотрудничества.

Как сообщает "Report", об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана.

"Взаимовыгодное взаимодействие наших стран в политической, экономической, торговой, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, оборонной, инвестиционной, гуманитарной и других областях с каждым днем наполняется новым содержанием. Открытие некоторое время назад первого центра ASAN xidmət в Исламабаде является новым практическим результатом нашего широкомасштабного межгосударственного сотрудничества. Успехи, достигнутые нами за короткий период времени на основе двустороннего сотрудничества, служат благополучию и процветанию наших народов, сотрудничеству в нашем регионе", - отметил И. Алиев.