İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İlham Əliyev: Əminəm ki, Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 13:32
    İlham Əliyev: Əminəm ki, Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək

    Özbəkistan Prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan İslam Sivilizasiyası Mərkəzi Şavkat Mirziyoyevin ölkənin zəngin mədəni irsinə sadiqliyinin daha bir göstəricisidir.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxış edərkən deyib.

    O qeyd edib ki, bəzi ölkələrdə İslam dininə qarşı hücumların artdığı bir şəraitdə islamofobiya sistemli xarakter alır:

    "İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin açılması bütün dünyaya göstərir ki, İslam quruculuq, dözümlülük, dostluq və qardaşlıq dinidir. İsam aləminin görkəmli nümayəndələri dünya elminə, mədəniyyətinə böyük töhfə veriblər və İslam Sivilizasiyası Mərkəzi bunu əyani şəkildə nümayiş etdirir. Əminəm ki, möhtəşəm və nadir ekspozisiyaları olan Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi bütün İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək".

    Azərbaycan Özbəkistan İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşü

    Son xəbərlər

    13:32

    İlham Əliyev: Əminəm ki, Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    13:30

    Finlandiya Prezidenti: Gələn ilin yazınadək Rusiya - Ukrayna atəşkəsi mümkün deyil

    Digər ölkələr
    13:11
    Foto

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:03

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi: "Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda bir xal qazana bilər"

    Futbol
    12:52

    Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" müsabiqəsinin bugünkü yarışı Vətən müharibəsində zəfərə həsr olunub

    Daxili siyasət
    12:39

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Mərkəzi Asiya platforması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər vəd edir

    Xarici siyasət
    12:34

    Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşlərinə üzvlüyü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:24

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xarici siyasətinin üfüqləri genişlənir

    Xarici siyasət
    12:22

    Fərhad Hacıyev: Vətən müharibəsindən sonra daha məğrur olduq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti