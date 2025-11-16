Президент: Уверен, что Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет предметом гордости для всего исламского мира

Созданный по инициативе президента Узбекистана Центр исламской цивилизации является еще одним свидетельством преданности Шавката Мирзиёева богатому культурному наследию страны.

Как сообщает из Ташкента корреспондент Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

Азербайджанский лидер отметил, что на фоне роста в некоторых странах нападок на Ислам исламофобия приобретает системный характер.

"Открытие Центра исламской цивилизации демонстрирует всему миру, что Ислам – это религия созидания, терпимости, дружбы и братства. Выдающиеся представители исламского мира внесли огромный вклад в мировую науку, культуру, и Центр исламской цивилизации это отчетливо показывает. Уверен, что величественный и уникальный по экспозиции Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет предметом гордости для всего исламского мира", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.