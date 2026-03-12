İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev: Bakı və İrəvan ticarət əlaqələri qurub, bu da sülhün uzunmüddətli olmasından xəbər verir

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 10:26
    İlham Əliyev: Bakı və İrəvan ticarət əlaqələri qurub, bu da sülhün uzunmüddətli olmasından xəbər verir
    İlham Əliyev

    Azərbaycan və Ermənistan ticarət əlaqələri qurub, bu da əldə olunmuş sülhün uzunmüddətli olmasından xəbər verir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında bildirib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Bakı və İrəvan sülhə nail olublar, "təkcə kağız üzərində deyil, o, reallığa çevrilib".

    "Sərhədlərimizdə sakitlik hökm sürür. Biz ticarət əlaqələri qurmuşuq. Bu, sülhün uzunmüddətli olduğuna, əsrlər boyu davam edəcəyinə dəlalət edir", - o bildirib.

    Ильхам Алиев: Баку и Ереван наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности мира

