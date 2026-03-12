İlham Əliyev: Bakı və İrəvan ticarət əlaqələri qurub, bu da sülhün uzunmüddətli olmasından xəbər verir
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 10:26
Azərbaycan və Ermənistan ticarət əlaqələri qurub, bu da əldə olunmuş sülhün uzunmüddətli olmasından xəbər verir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında bildirib.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Bakı və İrəvan sülhə nail olublar, "təkcə kağız üzərində deyil, o, reallığa çevrilib".
"Sərhədlərimizdə sakitlik hökm sürür. Biz ticarət əlaqələri qurmuşuq. Bu, sülhün uzunmüddətli olduğuna, əsrlər boyu davam edəcəyinə dəlalət edir", - o bildirib.
Son xəbərlər
11:07
Təsərrüfatını böyütmək istəyənlər üçün fürsət!Maliyyə
11:07
Joze Ramuş-Orta: Bakı və İrəvan arasında tarixi sülh zamanında əldə edilibXarici siyasət
11:06
Samir Məmmədov: "2 000-ə yaxın zərərli kontent yayan internet resursları məhdudlaşdırıb"İKT
11:05
"1news.az" xəbər saytının 19 yaşı tamam olurMedia
11:04
İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcəkXarici siyasət
10:59
Cəfər Babayev: "İstehlakçı hüquqlarının qorunmasında işçi qaydada "yumşaq güc" alətlərindən istifadə edirik"Biznes
10:58
Foto
Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
10:56
İlham Əliyev: Neftin qeyri-tarazlı qiymətləri onu hasil edən ölkələrin xeyrinə deyilEnergetika
10:54