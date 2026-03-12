Ильхам Алиев: Баку и Ереван наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности мира

Азербайджан и Армения наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности достигнутого мира.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума.

"Я также неоднократно говорил, что мы достигли мира с Арменией не только на бумаге. Мирное соглашение было парафировано, семь месяцев назад мы приняли совместную декларацию. Но у нас есть и реальный мир на земле", - сказал он.

Президент с удовлетворением подчеркнул, что на границе Азербайджана и Армении сегодня царит мир.

"На нашей границе спокойная обстановка - больше нет перестрелок, нет жертв и потерь. Мы сняли все ограничения на транспортировку товаров в Армению из различных направлений. Мы даже начали торговлю с Арменией. Мы начали экспортировать жизненно важные нефтепродукты, тем самым демонстрируя нашу приверженность миру - не временному, а постоянному. Это наша стратегия и наша политика, и она еще раз показывает, что Азербайджан - миролюбивая страна", - сказал глава государства.