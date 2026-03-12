Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ильхам Алиев: Баку и Ереван наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности мира

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:20
    Ильхам Алиев: Баку и Ереван наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности мира

    Азербайджан и Армения наладили торговые связи, что свидетельствует о долгосрочности достигнутого мира.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума.

    "Я также неоднократно говорил, что мы достигли мира с Арменией не только на бумаге. Мирное соглашение было парафировано, семь месяцев назад мы приняли совместную декларацию. Но у нас есть и реальный мир на земле", - сказал он.

    Президент с удовлетворением подчеркнул, что на границе Азербайджана и Армении сегодня царит мир.

    "На нашей границе спокойная обстановка - больше нет перестрелок, нет жертв и потерь. Мы сняли все ограничения на транспортировку товаров в Армению из различных направлений. Мы даже начали торговлю с Арменией. Мы начали экспортировать жизненно важные нефтепродукты, тем самым демонстрируя нашу приверженность миру - не временному, а постоянному. Это наша стратегия и наша политика, и она еще раз показывает, что Азербайджан - миролюбивая страна", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Глобальный Бакинский форум
    İlham Əliyev: Bakı və İrəvan ticarət əlaqələri qurub, bu da sülhün uzunmüddətli olmasından xəbər verir
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    В Грузии из-за оползня эвакуированы 38 семей и перекрыта дорога

    В регионе
    11:27

    Тедрос Гебрейесус: Мир тратит на оборону больше, чем на защиту от вирусов

    Внешняя политика
    11:26

    Бабаев: Порядка 30% жалоб потребителей в Азербайджане связаны с цифровой сферой

    Бизнес
    11:20

    В Азербайджане за полгода ограничили доступ почти к 2 тыс. опасных интернет-ресурсов

    ИКТ
    11:16

    Макрон и Зеленский завтра проведут переговоры в Париже

    Другие страны
    11:12

    Цвиянович заявила о поддержке курса Азербайджана на мир и стабильность в регионе

    Внешняя политика
    11:11

    Новостному порталу 1news.az исполнилось 19 лет

    Медиа
    11:03
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    10:59

    Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала структуру СБ ООН

    Другие страны
    Лента новостей