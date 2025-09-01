    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

    Azərbaycan ilə Çin arasındakı qarşılıqlı fəaliyyət ikitərəfli gündəliyin bütün spektri üzrə möhkəmlənir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında görüşdə çıxış edərkən deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu, siyasi, iqtisadi-ticari, sərmayə, enerji, nəqliyyat-logistika sahələrini, rəqəmsal iqtisadiyyatın, elm və texnologiyanın, təhsil və mədəniyyətin inkişafını ehtiva edir:

    "Bu ilin iyul ayından bəri hər iki ölkənin vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq olunur ki, bu da turizmin inkişafına təkan verir".

    Ильхам Алиев: Безвизовый режим для граждан Азербайджана и Китая придает импульс развитию туризма

