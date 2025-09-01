Ильхам Алиев: Безвизовый режим для граждан Азербайджана и Китая придает импульс развитию туризма

Взаимодействие между Азербайджаном и Китаем укрепляется по всему спектру двусторонней повестки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

По его словам, оно включает в себя политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, энергетическую, транспортно-логистическую сферы, развитие цифровой экономики, науки и техники, образование и культуру.

"С июля этого года действует безвизовый режим для граждан обеих стран, что придает импульс развитию туризма", - сказал глава государства.