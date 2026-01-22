İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Azərbaycanın Sülh Şurasına təsisçi üzv dövlət qismində qoşulması barədə sənədi imzalayıb

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 14:36
    Prezident İlham Əliyev Davosda Azərbaycanın Sülh Şurasına təsisçi üzv dövlət qismində qoşulması barədə sənədi imzalayıb.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunan müxbirinin məlumatına görə, imzalama mərasimində ABŞ Prezidenti Donald Tramp və onun Sülh Şurasına qoşulmaq üçün dəvətini qəbul edən ölkələrin liderləri iştirak edib.

    Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя
    Ilham Aliyev signs document on Azerbaijan's accession to Board of Peace as founding state

