Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя

    Президент Ильхам Алиев подписал в Давосе документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя.

    Как сообщает корреспондент Report из Швейцарии, в церемонии подписания приняли участие президент США Дональд Трамп и лидеры стран, принявших его приглашение присоединиться к Совету мира.

