Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя
Внешняя политика
- 22 января, 2026
- 14:39
Президент Ильхам Алиев подписал в Давосе документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя.
Как сообщает корреспондент Report из Швейцарии, в церемонии подписания приняли участие президент США Дональд Трамп и лидеры стран, принявших его приглашение присоединиться к Совету мира.
Последние новости
15:35
Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в ДавосеВнешняя политика
15:35
В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятииВ регионе
15:32
Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрдДругие страны
15:32
Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблемИнфраструктура
15:29
В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического балансаЭкология
15:29
Глава SOCAR: Обмен долга на климатические проекты может помочь развивающимся странамЭнергетика
15:27
В 2025 году в Азербайджане 18 коррупционеров пойманы с поличнымПроисшествия
15:25
Фото
Видео
Создан Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
15:20