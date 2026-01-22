Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя

Президент Ильхам Алиев подписал в Давосе документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в качестве государства-учредителя.

Как сообщает корреспондент Report из Швейцарии, в церемонии подписания приняли участие президент США Дональд Трамп и лидеры стран, принявших его приглашение присоединиться к Совету мира.