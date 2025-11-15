Hikmət Hacıyev Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 15 noyabr, 2025
- 14:20
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkmənistanın Bakıdakı səfiri Qurbanməmmet Elyasovla görüşüb.
"Report" Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri müzakirə edilib.
