Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Туркменистана в Баку

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 14:11
    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с послом Туркменистана в Баку Гурбанмамметом Эльясовым перспективные направления сотрудничества между двумя странами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Туркменистана.

    Согласно информации внешнеполитического ведомства, в ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

    Гаджиев и Эльясов подчеркнули важность дальнейшего развития успешно налаженного сотрудничества во всех областях и значимость тесного диалога на высшем уровне между двумя странами.

    "Стороны также отметили, что продолжение гармоничных и взаимовыгодных отношений в рамках международных организаций полностью отвечает общим интересам двух государств. При этом стороны подтвердили стратегический характер отношений между двумя странами и взаимную заинтересованность в их дальнейшем развитии", - говорится в сообщении МИД.

    Hikmət Hacıyev Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

