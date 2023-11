Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qarabağdan səfərdən qayıdan xarici səyyahlarla görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında paylaşım edib.

“Qarabağ-2023 Ekspedisiyası” çərçivəsində “Nomadmania Group”un beynəlxalq səyyah və səyahət bloqçularının işğaldan azad edilmiş Şuşa, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Füzuliyə səfərindən sonra görüşdən, onları Azərbaycanın regional sülh gündəmi, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması və bərpası, həmçinin humanitar minatəmizləmə layihələri ilə bağlı məlumatlandırmaqdan məmnunam. Xarici səyyahlar və səyahət bloqçularının Qarabağa və Şərqi Zəngəzura müntəzəm səfərlərini təşkil etdiyinə görə azərbaycanlı səyyah Mehrac Mahmudova təşəkkür edirik", - paylaşımda qeyd olunub.