Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibədə qalib gəldi – indi o sülhü qazandı

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqtonda ABŞ, Azərbaycan, Ermənistan liderlərinin gözlənilən görüşü ilə bağlı “X” hesabında paylaşım edib.
“Report”un məlumatına görə, H.Hacıyev yazıb:
“Prezident İlham Əliyev müharibədə qalib gəldi – indi o sülhü qazandı!!!"
President İlham Aliyev Won the War — Now He Wins the Peace!!! pic.twitter.com/0bZvZ9Gw20— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 8, 2025
