Xarici siyasət
8 avqust 2025 18:52
Hikmət Hacıyev: Prezident İlham Əliyev müharibədə qalib gəldi – indi o sülhü qazandı
Hikmət Hacıyev

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqtonda ABŞ, Azərbaycan, Ermənistan liderlərinin gözlənilən görüşü ilə bağlı “X” hesabında paylaşım edib.

“Report”un məlumatına görə, H.Hacıyev yazıb:

“Prezident İlham Əliyev müharibədə qalib gəldi – indi o sülhü qazandı!!!"

İngilis versiyası Hajiyev: Aliyev victorious in war, now achieves peace
Rus versiyası Хикмет Гаджиев: Президент Ильхам Алиев одержал победу в войне - теперь же он добился мира

Son xəbərlər

