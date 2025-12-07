İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Hikmət Hacıyev Doha Forumu çərçivəsində müzakirələrlə bağlı video paylaşıb

    Xarici siyasət
    • 07 dekabr, 2025
    • 09:53
    Hikmət Hacıyev Doha Forumu çərçivəsində müzakirələrlə bağlı video paylaşıb

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X"dəki hesabında Doha Forumu ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, H.Hacıyev Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla müzakirələrinin videosunu paylaşıb.

    Qeyd edək ki, dekabrın 6-da keçirilən müzakirələr zamanı sülhün iqtisadi faydaları, əlaqəlilik, etimad quruculuğu tədbirləri də daxil olmaqla Vaşinqton razılaşmasının icrası istiqamətində atılan addımlar müzakirə olunub.

    Hikmət Hacıyev Doha Forumu müzakirə
    Хикмет Гаджиев опубликовал видео обсуждений в рамках Дохийского форума

    Son xəbərlər

    09:53
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var

    Hadisə
    09:53

    Hikmət Hacıyev Doha Forumu çərçivəsində müzakirələrlə bağlı video paylaşıb

    Xarici siyasət
    09:30

    Premyer Liqa: "Karvan-Yevlax" bu gün "Şamaxı"nı qəbul edəcək

    Futbol
    09:27

    Hikmət Hacıyev Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    09:20

    Jordi Alba və Serxio Buskets peşəkar karyeralarını başa vurublar

    Futbol
    08:44

    Hindistanda gecə klubunda baş verən yanğında ölənlərin sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:38

    Kremençukda Rusiyanın hava hücumlarından sonra su və elektrik təchizatında fasilələr yaranıb

    Digər ölkələr
    08:14

    "Telegraph": ABŞ Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında Rusiyanı tənqid etməkdən çəkinib

    Digər ölkələr
    07:52

    WP: Çatbotlar seçicilərə seçki kampaniyalarından daha effektiv təsir göstərir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti