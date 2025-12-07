Хикмет Гаджиев опубликовал видео обсуждений в рамках Дохийского форума
07 декабря, 2025
- 10:14
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в соцсети X поделился публикацией о Дохийском форуме.
Как сообщает Report, Х. Гаджиев опубликовал видеозапись своих переговоров с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
В ходе обсуждений были затронуты шаги по реализации Вашингтонского соглашения, включая экономические преимущества мира, взаимосвязанность и меры по укреплению доверия.
Doha Forum - Armenia Azerbaijan Lasting Peace: The Washington Accord and a Shared Future @DohaForum https://t.co/1Vgio240W9 via @YouTube— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 7, 2025
