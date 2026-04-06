İlham Əliyev: Gürcüstan və Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bir yerdədir
Xarici siyasət
- 06 aprel, 2026
- 14:09
Gürcüstan və Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bir yerdədir.
"Report"un Tbilisiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə mətbuata bəyanatında söyləyib.
"Əsrlər boyu gürcü və Azərbaycan xalqları qardaşlıq şəraitində yaşayıb. Bu gün bu ənənələr davam edir. İki müstəqil dövlət kimi Gürcüstan və Azərbaycan inamla inkişaf edir".
Prezident qeyd edib ki, Gürcüstan və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləyir:
"Hər zaman bir-birimizin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini, sərhədlərimizin toxunulmazlığını dəstəkləmişik və dəstəkləyəcəyik".
