Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан продолжают поддерживать друг друга

Грузия и Азербайджан, как и всегда, поддерживают друг друга.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

"На протяжении веков грузинский и азербайджанский народы относились друг другу как к братьям. Сегодня эти традиции продолжаются. Как два независимых государства, Грузия и Азербайджан уверенно развиваются", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Тбилиси и Баку поддерживают друг друга на международной арене.