    Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан продолжают поддерживать друг друга

    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 14:15
    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

    "На протяжении веков грузинский и азербайджанский народы относились друг другу как к братьям. Сегодня эти традиции продолжаются. Как два независимых государства, Грузия и Азербайджан уверенно развиваются", - отметил глава государства.

    Президент также подчеркнул, что Тбилиси и Баку поддерживают друг друга на международной арене.

    Визит Ильхама Алиева в Грузию Ильхам Алиев Ираклий Кобахидзе Азербайджано-грузинские отношения
    İlham Əliyev: Gürcüstan və Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bir yerdədir
    Ilham Aliyev: Azerbaijan and Georgia, as always, stand together

