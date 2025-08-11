Haqqımızda

GUAM-ın Baş katibi: Sülh sazişinin paraflanması Azərbaycan diplomatiyasının əldə etdiyi mühüm uğurdur

GUAM-ın Baş katibi: Sülh sazişinin paraflanması Azərbaycan diplomatiyasının əldə etdiyi mühüm uğurdur GUAM-ın Baş katibi Altay Əfəndiyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.
Xarici siyasət
11 avqust 2025 19:34
GUAM-ın Baş katibi: Sülh sazişinin paraflanması Azərbaycan diplomatiyasının əldə etdiyi mühüm uğurdur

GUAM-ın Baş katibi Altay Əfəndiyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

"Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Zati-aliləri.

Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında bütün regionda ədalətli və davamlı sülhə nail olmağa imkan yaradan razılaşmanın əldə edilməsi ilə bağlı tarixi nailiyyət münasibətilə Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatın - GUAM-ın Beynəlxalq Katibliyi adından Sizə və Sizin simanızda Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimizi çatdırıram.

İki ölkə arasında sülh sazişinin ABŞ Prezidentinin iştirakı və şahidliyi ilə Vaşinqtonda, Ağ Evdə paraflanması Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan diplomatiyasının əldə etdiyi mühüm uğurdur. Şübhəsiz ki, bu hadisə regiondakı proseslərə yeni dinamika gətirərək geosiyasi tarazlığı yenidən formalaşdıracaq, eləcə də beynəlxalq sülhə və əməkdaşlığa təkan verəcək və onları möhkəmləndirəcək.

Sülhə nail olmaq yolunda bu mühüm uğur yalnız Azərbaycan Respublikasının şanlı Qələbəsindən və işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsindən, ölkənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpasından sonra mümkün olub.

Biz, həmçinin bildiririk ki, bu, müdrik Lider və görkəmli dövlət xadimi kimi Sizin şəxsi qələbənizdir. Təlatümlü və çətin beynəlxalq şəraitdə sülh naminə fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar arzulayırıq.

Biz Sizin prinsipial mövqeyinizi, qətiyyətinizi və GUAM-ın üzvü olan dövlətlərin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini qorumaq uğrunda apardıqları mübarizədə dəstəkləməkdə yorulmaz səylərinizi yüksək qiymətləndiririk. Həmişə olduğu kimi, biz regional təşkilat olaraq Qara dəniz və Xəzər dənizi regionlarında sülh, sabitlik, əməkdaşlıq və firavanlıq istiqamətində siyasətinizi dəstəkləməyə hazırıq.

Zati-aliləri, bu əlamətdar hadisə münasibətilə bir daha səmimi təbriklərimizi qəbul etməyinizi xahiş edir, sülh gündəliyinizi bundan sonra da həyata keçirməkdə Sizə uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan xalqına isə sülh, tərəqqi və firavanlıq diləyirik".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası GUAM Secretary General sends congratulatory letter to President Ilham Aliyev

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Qətər Əmiri ilə Azərbaycan qazının Suriyaya çatdırılması layihəsini müzakirə edib
Prezident İlham Əliyev Qətər Əmiri ilə Azərbaycan qazının Suriyaya çatdırılması layihəsini müzakirə edib
11 avqust 2025 19:47
Kallas Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri ilə telefonla danışıb
Kallas Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərləri ilə telefonla danışıb
11 avqust 2025 19:19
Azərbaycan və Pakistanın xarici işlər nazirləri iqtisadi əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər
Azərbaycan və Pakistanın xarici işlər nazirləri iqtisadi əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər
11 avqust 2025 18:05
Makron: İrəvan və Bakı arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edirəm
Makron: İrəvan və Bakı arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edirəm
11 avqust 2025 17:15
Azərbaycan və Ermənistan aralarındakı hərbi münaqişədə itkin düşmüş şəxslərlə bağlı tədbirlər görəcək
Azərbaycan və Ermənistan aralarındakı hərbi münaqişədə itkin düşmüş şəxslərlə bağlı tədbirlər görəcək
11 avqust 2025 17:13
Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin icrasına nəzarət məqsədilə ikitərəfli komissiya təsis edəcək
Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin icrasına nəzarət məqsədilə ikitərəfli komissiya təsis edəcək
11 avqust 2025 17:11
Azərbaycanla Ermənistan separatizm və terrorizmin bütün təzahürlərini pisləyirlər
Azərbaycanla Ermənistan separatizm və terrorizmin bütün təzahürlərini pisləyirlər
11 avqust 2025 17:10
Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə güc tətbiq etməyəcək və ya güc tətbiq etməklə hədələməyəcək
Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə güc tətbiq etməyəcək və ya güc tətbiq etməklə hədələməyəcək
11 avqust 2025 17:09
Azərbaycanla Ermənistan dövlətlərarası iddiaları, şikayətləri qarşılıqlı olaraq geri götürəcəklər
Azərbaycanla Ermənistan dövlətlərarası iddiaları, şikayətləri qarşılıqlı olaraq geri götürəcəklər
11 avqust 2025 17:08
Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-in üzv ölkələrini Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı müraciəti dəstəkləməyə çağırıb
Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-in üzv ölkələrini Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı müraciəti dəstəkləməyə çağırıb
11 avqust 2025 17:07

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi