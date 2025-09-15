İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Fransanın yeni səfiri sabah Bakıya gələcək

    Xarici siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 12:08
    Fransanın yeni səfiri sabah Bakıya gələcək
    Sofi Laqut

    Fransanın Azərbaycana yeni təyin etdiyi səfir Sofi Laqut sabah Bakıya gələcək.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyindən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, səfir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə etimadnaməsinin surətlərini təqdim etdikdən sonra vəzifələrinin icrasına başlayacaq.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl Fransanın Azərbaycandakı səfiri Ann Buayon olub. O, sentyabrın 1-də Bakını tərk edib.

    Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра
    Incoming French ambassador to arrive in Baku tomorrow

