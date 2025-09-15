Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра

Новоназначенный посол Франции в Азербайджане Софи Лагут прибудет в Баку завтра.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в посольстве Франции в Азербайджане.

Отмечается, что посол приступит к исполнению своих обязанностей после предоставления копий верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что предыдущий посол Франции в Азербайджане Анн Буайон покинула Баку 1 сентября с связи с завершением дипмиссии.