Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра
Внешняя политика
- 15 сентября, 2025
- 12:10
Новоназначенный посол Франции в Азербайджане Софи Лагут прибудет в Баку завтра.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в посольстве Франции в Азербайджане.
Отмечается, что посол приступит к исполнению своих обязанностей после предоставления копий верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана.
Напомним, что предыдущий посол Франции в Азербайджане Анн Буайон покинула Баку 1 сентября с связи с завершением дипмиссии.
