    Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 12:10
    Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра

    Новоназначенный посол Франции в Азербайджане Софи Лагут прибудет в Баку завтра.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в посольстве Франции в Азербайджане.

    Отмечается, что посол приступит к исполнению своих обязанностей после предоставления копий верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана.

    Напомним, что предыдущий посол Франции в Азербайджане Анн Буайон покинула Баку 1 сентября с связи с завершением дипмиссии. 

