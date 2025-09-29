Səfir: Britaniya Lordlar Palatasının üzvü Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Xarici siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:22
    Böyük Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi, Lordlar Palatasının üzvü Lord Con Alderdays 2025-ci ilin sonuna qədər Azərbaycana səfər edəcək.

    Bunu "Report"a Britaniyanın Bakıdakı səfiri Ferqus Auld Bakı İqlim Həftəsi çərçivəsində açıqlamasında bildirib.

    "Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Lord Con Alderdeys ilin sonuna qədər Bakıya səfər edəcək. Başqa səfərlər də planlaşdırılıb, ancaq onlar barədə hələlik məlumat verə bilmərəm. Təhlükəsizlik və müdafiə, ticarət və investisiyalar, təhsil və innovasiyalar sahələrində hər iki tərəfdən bir sıra səfərlərin olması gözlənilir", - diplomat qeyd edib.

    Səfir bir neçə həftə əvvəl Britaniyanın Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə naziri Stiven Dautinin Bakıya səfər etdiyini və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə ikitərəfli münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırılması barədə razılıq əldə etdiyini xatırladıb: "Onun həyata keçirilməsi çərçivəsində yeni yüksək səviyyəli səfərlər planlaşdırılır".

    F.Auld, həmçinin vurğulayıb ki, Britaniya Azərbaycanda ən böyük xarici investor olaraq qalır. Onun sözlərinə görə, London bu investisiya axınını qoruyub saxlamağı və ilk növbədə "yaşıl enerji" və davamlı infrastruktur sahələrinə yönəltməyi nəzərdə tutur.

