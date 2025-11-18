İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Fərid Şəfiyev: Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:42
    Fərid Şəfiyev: Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb

    Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev noyabrın 18-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumunda jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannamə ümumilikdə Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşma prosesi, ABŞ və Azərbaycan arasında əlaqlərin inkişafı, o cümlədən Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına xidmət edir:

    "Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb. Təbii ki, bundan istifadə etmək lazımdır. Çünki həm Azərbaycan, həm də ABŞ-nin bunun üçün imkanları var".

    Fərid Şəfiyev Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Son xəbərlər

    11:52

    Türkiyədə avtobusla yük maşını toqquşub, 11 yaralı var

    Region
    11:49

    Fərhad Məmmədov: Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycana səfərinin konkret tarixləri artıq müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    11:43

    Yevlax stadionunda "Kəpəz"lə oyundan öncə konsert proqramı təşkil ediləcək

    Futbol
    11:42

    Fərid Şəfiyev: Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb

    Xarici siyasət
    11:38

    Dövlət Agentliyi haqsız rəqabətə yol verən 6 təsərrüfat subyektinə qarşı tədbir görüb

    Biznes
    11:38

    Azərbaycan Gürcüstana gavalı və göyəm tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    11:38

    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Dünya
    11:35

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 30 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    11:31

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti