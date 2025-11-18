Fərid Şəfiyev: Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2025
- 11:42
Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev noyabrın 18-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumunda jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannamə ümumilikdə Ermənistan və Azərbaycan arasında normallaşma prosesi, ABŞ və Azərbaycan arasında əlaqlərin inkişafı, o cümlədən Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına xidmət edir:
"Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb. Təbii ki, bundan istifadə etmək lazımdır. Çünki həm Azərbaycan, həm də ABŞ-nin bunun üçün imkanları var".
