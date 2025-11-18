Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Фарид Шафиев: Интерес США к региону Южного Кавказа возрос

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 12:02
    В настоящее время интерес США к региону Южного Кавказа возрос.

    Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил журналистам на первом форуме мозговых центров Азербайджана и США в Баку.

    По его словам, Совместное заявление, подписанное 8 августа этого года в Вашингтоне, служит процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, развитию связей между США и Азербайджаном и установлению мира на Южном Кавказе.

    "В настоящее время интерес США к региону Южного Кавказа возрос. Естественно, этим нужно воспользоваться. Потому что как у Азербайджана, так и у США есть для этого возможности", - отметил Шафиев.

