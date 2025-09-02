    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 15:21
    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Rusiya və İran  zaman keçdikcə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çin səfərindən qayıdarkən jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda davamlı sülh təmin olunduqdan sonra bölgədə quru və dəmir yolları canlanacaq:

    "Sərhəd qapıları açılacaq, ticarət başda olmaqla bir çox sahələrə müsbət dinamika müşahidə ediləcək. Biz də bu vəziyyətdən müsbət təsirlənəcəyik. Yeni əməkdaşlıq imkanlarının dəyərləndirilməsi ilə bölgə ölkələri bu prosesdən fayda götürəcəklər".

    Ərdoğan Zəngəzur dəhlizi Rusiya İran Cənubi Qafqaz
    Rus Versiası Rus Versiası
    Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательны

    Son xəbərlər

    15:33

    Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunub

    COP29
    15:21

    Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlar

    Xarici siyasət
    15:21

    İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:21

    Digahda bir nəfər süni sututarında batıb

    Hadisə
    15:20

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıb

    Maliyyə
    15:20

    "Bavariya" hücumçusunu icarəyə verib

    Futbol
    15:19

    Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıb

    İnfrastruktur
    15:17

    Ərdoğan: Zəngəzur dəhlizi məsələsində hər hansı bir problem, fikir ayrılığı yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti