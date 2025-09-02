Эрдоган: Опасения России и Ирана по Зангезурскому коридору безосновательны
- 02 сентября, 2025
- 15:35
Россия и Иран со временем убедятся, что их опасения по поводу Зангезурского коридора безосновательны.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Китая.
По его словам, установление прочного мира на Южном Кавказе откроет новые возможности для региона.
"Будут открыты пограничные переходы, активизируются автомобильные и железнодорожные маршруты. Это положительно скажется, прежде всего, на торговле. Мы также получим от этого выгоду. Страны региона смогут использовать новые возможности для сотрудничества", - отметил Эрдоган.
