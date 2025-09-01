Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 12:56
Türkiyə ümid edir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən sülh danışıqları Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhlə nəticələnəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) sammiti çərçivəsində rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşündə bildirib.
Türkiyə lideri, həmçinin vurğulayıb ki, Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir.
Xəbər yenilənir
