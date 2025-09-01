    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

    Türkiyə ümid edir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən sülh danışıqları Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhlə nəticələnəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Çində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) sammiti çərçivəsində rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşündə bildirib.

    Türkiyə lideri, həmçinin vurğulayıb ki, Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir.

    Xəbər yenilənir

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

