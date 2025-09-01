Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

Турция надеется, что продолжающиеся мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией завершатся прочным миром между двумя странами.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в КНР.

Турецкий лидер также подчеркнул, что стабильность на Южном Кавказе отвечает интересам в том числе Турции и РФ.