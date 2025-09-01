    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 12:52
    Турция надеется, что продолжающиеся мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией завершатся прочным миром между двумя странами.

    Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в КНР.

    Турецкий лидер также подчеркнул, что стабильность на Южном Кавказе отвечает интересам в том числе Турции и РФ. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

