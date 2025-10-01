İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Elin Süleymanov: Britaniya ilə tərəfdaşlıq Cənubi Qafqaz üçün yeni imkanlar açır

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 14:52
    Elin Süleymanov: Britaniya ilə tərəfdaşlıq Cənubi Qafqaz üçün yeni imkanlar açır

    Azərbaycan Böyük Britaniyaya Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə ardıcıl dəstəyinə görə təşəkkür edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın Londondakı səfiri Elin Süleymanov Liverpulda keçirilən konfrans çərçivəsində Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper və krallığın Avropa, Şimali Amerika və dənizaşırı ərazilər üzrə dövlət naziri Stiven Dauti ilə görüşü barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında strateji tərəfdaşlıq bütün regionumuz (Cənubi Qafqaz - red.) üçün yeni imkanlar açır", - deyə diplomat qeyd edib.

    Elin Süleymanov Britaniya Cənubi Qafqaz
    Элин Сулейманов: Партнерство с Великобританией открывает новые возможности для Южного Кавказа
    Elin Suleymanov: Strategic partnership with UK unlocks new opportunities for our entire region

    Son xəbərlər

    15:37

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb

    Maliyyə
    15:37
    Rəy

    "Taliban" ümidləri doğrultmur – beynəlxalq ictimaiyyət yeni Şimali Koreya istəmir - ŞƏRH

    Analitika
    15:35

    Azərbaycanda yeni tikilən çoxmərtəbəli binaların istismar müddəti azı 100 il olacaq

    İnfrastruktur
    15:33

    "Bir" ekosisteminin sponsorluğu ilə "INMerge" İnnovasiya Sammiti uğurla başa çatıb

    Maliyyə
    15:33

    Vilayət Eyvazov Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:33

    İsrail Qəzza şəhərini tam mühasirəyə almağa yaxındır

    Digər ölkələr
    15:31

    Sabunçu rayonunun sabiq prokuroru Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində vəzifəyə təyin edilib

    Daxili siyasət
    15:27

    Azərbaycan müştərilər üçün "bir pəncərə" prinsipi ilə işləyən rəqəmsal logistika sistemi yaradır

    İnfrastruktur
    15:24

    Anar Quliyev: "COP29-da qəbul edilən qərarlar WUF13-də mühüm müzakirələr yaradacaq"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti