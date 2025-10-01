Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Элин Сулейманов: Партнерство с Великобританией открывает новые возможности для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 14:46
    Элин Сулейманов: Партнерство с Великобританией открывает новые возможности для Южного Кавказа

    Азербайджан выражает благодарность Великобритании за последовательную поддержку процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Лондоне Элин Сулейманов написал на своей странице в соцсети Х, говоря о встрече с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер и госминистром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути на полях конференции в Ливерпуле.

    "Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Великобританией открывает новые возможности для всего нашего региона (Южного Кавказа - ред.)", - отметил азербайджанский дипломат.

    Азербайджан Великобритания Элин Сулейманов Стивен Даути Иветт Купер сотрудничество
    Elin Süleymanov: Britaniya ilə tərəfdaşlıq Cənubi Qafqaz üçün yeni imkanlar açır
    Elin Suleymanov: Strategic partnership with UK unlocks new opportunities for our entire region

    Последние новости

    15:45

    Эмиль Меджидов: Каспий может стать площадкой для создания "зеленого" транспортного стандарта

    Инфраструктура
    15:38

    На парковке аэропорта Хитроу загорелся электромобиль

    Другие страны
    15:38

    Представитель AZAL: В Евразии выбросы от транспорта могут увеличиться до 30%

    Инфраструктура
    15:37

    Денежная база в Азербайджане в сентябре выросла на 2%

    Финансы
    15:35

    Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%

    Финансы
    15:32

    В Госкомитете по градостроительству назвали приоритетом обеспечение климатической устойчивости

    Инфраструктура
    15:26

    Эльвин Гаджиев: Инновационный центр в Нахчыване стимулирует развитие экосистемы - ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    15:24

    В России хотят увеличить импорт бензина из Беларуси и снять пошлины на поставки из ряда стран

    Энергетика
    15:23

    Глава ЕК: Для усиления военной помощи мы выделяем Украине €4 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей