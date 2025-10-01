Элин Сулейманов: Партнерство с Великобританией открывает новые возможности для Южного Кавказа
- 01 октября, 2025
- 14:46
Азербайджан выражает благодарность Великобритании за последовательную поддержку процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Лондоне Элин Сулейманов написал на своей странице в соцсети Х, говоря о встрече с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер и госминистром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути на полях конференции в Ливерпуле.
"Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Великобританией открывает новые возможности для всего нашего региона (Южного Кавказа - ред.)", - отметил азербайджанский дипломат.
Great to see Foreign Secretary @YvetteCooperMP and Minister @SDoughtyMP at @UKLabour conference in Liverpool and to thank them for UK's strong support to Azerbaijan🇦🇿-Armenia🇦🇲 normalisation. Azerbaijan🇦🇿-UK🇬🇧 strategic partnership unlocks new opportunities for our entire region. pic.twitter.com/dPGOtK5BgD— Elin Suleymanov (@ElinSuleymanov) October 1, 2025