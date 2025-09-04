Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyində zəlzələ qurbanları üçün anım mərasimi keçirilib

İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili ölkənin şərqində baş vermiş son zəlzələlərin qurbanları üçün anım mərasimi keçirib.

    Bildirilib ki, tədbirdə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndələri, həmçinin bir sıra ölkələrin səfirləri və diplomatları iştirak edərək öz başsağlıqlarını Anım Kitabında qeyd ediblər.

    Səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili Məhəmməd Feysəl zəlzələnin fəsadları barədə məlumat verib və iştirakçılara təşəkkürünü bildirib.

    Qeyd edək ki, son məlumatlara görə, Əfqanıstanda dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 2 205 nəfərə çatıb.

