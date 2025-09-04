В Баку почтили память жертв землетрясения в Афганистане

В посольстве Афганистана в Азербайджане состоялась церемония памяти жертв разрушительного землетрясения, произошедшего на востоке страны.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице диппредставительства в соцсети X.

В церемонии приняли участие представители МИД Азербайджана, Управления мусульман Кавказа, а также послы и дипломаты ряда стран. Они выразили соболезнования, оставив записи в Книге памяти.

Временный поверенный в делах Мохаммад Файсал проинформировал гостей о последствиях стихийного бедствия и поблагодарил за проявленную поддержку. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 2205 человек.