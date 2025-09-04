Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    В Баку почтили память жертв землетрясения в Афганистане

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 18:24
    В Баку почтили память жертв землетрясения в Афганистане

    В посольстве Афганистана в Азербайджане состоялась церемония памяти жертв разрушительного землетрясения, произошедшего на востоке страны.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице диппредставительства в соцсети X.

    В церемонии приняли участие представители МИД Азербайджана, Управления мусульман Кавказа, а также послы и дипломаты ряда стран. Они выразили соболезнования, оставив записи в Книге памяти.

    Временный поверенный в делах Мохаммад Файсал проинформировал гостей о последствиях стихийного бедствия и поблагодарил за проявленную поддержку. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 2205 человек.

    Афганистан землетрясение посольство жертвы Баку
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirliyində zəlzələ qurbanları üçün anım mərasimi keçirilib
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Afghanistan's embassy in Azerbaijan hosts memorial ceremony for earthquake victims

    Последние новости

    19:53

    Фон дер Ляйен: Будущее Европы зависит от гарантий безопасности для Украины

    Другие страны
    19:47

    США усилили военное присутствие в Карибском море

    Другие страны
    19:36

    Президент Финляндии: США и Европа рассмотрят санкции против российских нефти и газа

    Другие страны
    19:17

    Зеленский: Приглашение в Москву говорит о нежелании Путина встречаться

    Другие страны
    19:09

    Макрон подтвердил требование Трампа об отказе стран ЕС от российской нефти

    Другие страны
    19:02

    В Сумгайыте ссора между мужчинами закончилась откушенным ухом

    Происшествия
    19:00

    Зеленский обсудил с Трампом усиление давления на Россию

    Другие страны
    19:00

    Фарид Османов: ICPC в Баку открыл новые горизонты для будущих лидеров цифровой эпохи

    ИКТ
    18:53

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    Лента новостей