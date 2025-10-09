İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    DTX rəisi: İnanırıq ki, Ermənistanla məqsədyönlü təmaslarımız uğurla davam edəcək

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:18
    DTX rəisi: İnanırıq ki, Ermənistanla məqsədyönlü təmaslarımız uğurla davam edəcək

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev Ermənistanın aidiyyəti Dövlət Komissiyası ilə məqsədyönlü təmasların uğurla davam edəcəyinə inandığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Ə.Nağıyev bu barədə Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı danışıb.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin avqust ayında Vaşinqtonda imzalanmış üçtərəfli Bəyanat, eyni zamanda, fevral ayında Azərbaycanın və Ermənistanın aidiyyəti dövlət komissiyaları arasında keçirilmiş ilk görüş və sonrakı təmaslar, eləcə də müəyyən informasiya mübadilələrinin aparılması bu sahədə yeni ümidlər yaradır.

    "İnanırıq ki, Ermənistanın aidiyyəti Dövlət Komissiyası ilə məqsədyönlü təmaslarımız uğurla davam edəcək və hər iki tərəfə aid itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyən edilməsinə müsbət töhfə verəcək", - deyə Əli Nağıyev qeyd edib.

    Əli Nağıyev DTX Ermənistan əsir və itkin düşmüş şəxslər
    Начальник СГБ: Верим, что контакты с Арменией принесут успех в вопросе пропавших без вести
    Security service head optimistic about future Armenia contacts

    Son xəbərlər

    11:32

    Birləşmiş Krallığın sabiq naziri: Azərbaycan və Ermənistan liderləri Vaşinqtonda tarixi nailiyyət əldə ediblər

    Xarici siyasət
    11:31

    Elnur Əliyev: "Azərbaycanda Rəqəmsal İqtisadiyyat Strategiyası hökumətə təqdim edilib"

    İKT
    11:30
    Foto

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda yaşayan bütün dini icmalara hörmət və həssaslıq nümayiş etdirilir

    Din
    11:29

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumıniyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti