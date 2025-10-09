Начальник СГБ: Верим, что контакты с Арменией принесут успех в вопросе пропавших без вести

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев выразил надежду, что целенаправленные контакты с соответствующей Государственной комиссией Армении будут продолжены и внесут позитивный вклад в выяснение судеб пропавших без вести с обеих сторон.

Как сообщает Report, об этом он сказал на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в Баку.

По словам А.Нагиева, подписанная в Вашингтоне в августе 2025 года трехсторонняя декларация, первая встреча и последующие контакты между соответствующими госкомиссиями Азербайджана и Армении в феврале, а также определенный обмен информацией вселяют новые надежды в данной сфере.