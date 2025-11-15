Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitində iştirak edən dövlət başçılarının şərəfinə atəşfəşanlıq olub
Xarici siyasət
- 15 noyabr, 2025
- 22:45
Noyabrın 15-də Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə iştirak edən dövlət başçılarının şərəfinə atəşfəşanlıq olub.
Bu barədə "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.
