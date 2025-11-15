В Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в 7-й Консультативной встрече глав государств ЦА

Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Ташкенте 15 ноября состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Ташкента.

