İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:45
    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Asiya–Qafqaz İnstitutunun baş elmi işçisi Con DiPirro noyabrın 18-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumu çərçivəsində "Ortaq Baxışlar: Strateji Tərəfdaşlıq Naminə Azərbaycan–ABŞ Dialoqu" sessiyasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Cənubi Qafqaz Avropa və Asiya arasında strateji körpü rolunu oynayır:

    "Azərbaycan qlobal miqyasda getdikcə daha da önəmli fiqura çevrilməkdədir. ABŞ-nin maraqları stabildir və Cənubi Qafqaz kontekstində çox vacibdir. Bu mənada, TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir".

    Ekspert Ermənistanla Türkiyə arasında normallaşmanın vacibliyinə də diqqət çəkib:

    "Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması üçün zaman yetişib".

    C.DiPirro həmçinin ABŞ-nin TRIPP üçün 145 milyon dollar ayırdığını, eləcə də həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla bu istiqamətdə işçi qrupu yaradıldığını da söyləyib və qeyd edib ki, bu, layihənin icrasının vacibliyini göstərir.

    Con DiPirro Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri TRIPP
    John DiPirro: Implementation of TRIPP corridor is crucial for South Caucasus

    Son xəbərlər

    13:05
    Foto
    Video

    DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb

    Hadisə
    12:54
    Foto
    Video

    Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    12:46

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    12:45

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    Xarici siyasət
    12:40
    Foto

    "AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilib

    Sənaye
    12:40

    Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olub

    Xarici siyasət
    12:36

    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Region
    12:35

    Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    12:34

    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti