Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir
- 18 noyabr, 2025
- 12:45
TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Asiya–Qafqaz İnstitutunun baş elmi işçisi Con DiPirro noyabrın 18-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumu çərçivəsində "Ortaq Baxışlar: Strateji Tərəfdaşlıq Naminə Azərbaycan–ABŞ Dialoqu" sessiyasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Cənubi Qafqaz Avropa və Asiya arasında strateji körpü rolunu oynayır:
"Azərbaycan qlobal miqyasda getdikcə daha da önəmli fiqura çevrilməkdədir. ABŞ-nin maraqları stabildir və Cənubi Qafqaz kontekstində çox vacibdir. Bu mənada, TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir".
Ekspert Ermənistanla Türkiyə arasında normallaşmanın vacibliyinə də diqqət çəkib:
"Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması üçün zaman yetişib".
C.DiPirro həmçinin ABŞ-nin TRIPP üçün 145 milyon dollar ayırdığını, eləcə də həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla bu istiqamətdə işçi qrupu yaradıldığını da söyləyib və qeyd edib ki, bu, layihənin icrasının vacibliyini göstərir.