Джон ДиПирро: Реализация TRIPP имеет ключевое значение для Южного Кавказа

Реализация маршрута TRIPP имеет ключевое значение для региона Южного Кавказа, который сегодня играет роль стратегического моста между Европой и Азией.

Как передает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Центральной Азии и Кавказа Джон ДиПирро на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров в Баку.

"Азербайджан становится все более значимым игроком на глобальном уровне. Интересы США стабильны и чрезвычайно важны в контексте Южного Кавказа. В этом смысле реализация маршрута TRIPP крайне важна", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул необходимость нормализации отношений между Арменией и Турцией. По его словам, сейчас пришло время для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

ДиПирро напомнил, что США выделили 145 млн долларов для развития проекта TRIPP и создали рабочие группы как с Азербайджаном, так и с Арменией. "Это еще раз демонстрирует, насколько важно обеспечить реализацию этого проекта", - добавил он.