Джон ДиПирро: Реализация TRIPP имеет ключевое значение для Южного Кавказа
- 18 ноября, 2025
- 13:08
Реализация маршрута TRIPP имеет ключевое значение для региона Южного Кавказа, который сегодня играет роль стратегического моста между Европой и Азией.
Как передает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Центральной Азии и Кавказа Джон ДиПирро на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров в Баку.
"Азербайджан становится все более значимым игроком на глобальном уровне. Интересы США стабильны и чрезвычайно важны в контексте Южного Кавказа. В этом смысле реализация маршрута TRIPP крайне важна", - отметил эксперт.
Он также подчеркнул необходимость нормализации отношений между Арменией и Турцией. По его словам, сейчас пришло время для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
ДиПирро напомнил, что США выделили 145 млн долларов для развития проекта TRIPP и создали рабочие группы как с Азербайджаном, так и с Арменией. "Это еще раз демонстрирует, насколько важно обеспечить реализацию этого проекта", - добавил он.