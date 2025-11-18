Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Джон ДиПирро: Реализация TRIPP имеет ключевое значение для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 13:08
    Джон ДиПирро: Реализация TRIPP имеет ключевое значение для Южного Кавказа

    Реализация маршрута TRIPP имеет ключевое значение для региона Южного Кавказа, который сегодня играет роль стратегического моста между Европой и Азией.

    Как передает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Центральной Азии и Кавказа Джон ДиПирро на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров в Баку.

    "Азербайджан становится все более значимым игроком на глобальном уровне. Интересы США стабильны и чрезвычайно важны в контексте Южного Кавказа. В этом смысле реализация маршрута TRIPP крайне важна", - отметил эксперт.

    Он также подчеркнул необходимость нормализации отношений между Арменией и Турцией. По его словам, сейчас пришло время для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

    ДиПирро напомнил, что США выделили 145 млн долларов для развития проекта TRIPP и создали рабочие группы как с Азербайджаном, так и с Арменией. "Это еще раз демонстрирует, насколько важно обеспечить реализацию этого проекта", - добавил он.

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir
    John DiPirro: Implementation of TRIPP corridor crucial for South Caucasus

