    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Çinin Mərkəzi Televiziyası Tiencində dövlət və hökumət başçılarının xanımlarının gəmi gəzintisi ilə bağlı reportaj yayımlayıb

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 12:01
    Çinin Mərkəzi Televiziyası Tiencində dövlət və hökumət başçılarının xanımlarının gəmi gəzintisi ilə bağlı reportaj yayımlayıb

    Çin Mərkəzi Televiziyası – CCTV sentyabrın 1-də Tiencin şəhərində "Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı plyus" formatında keçirilən görüşdə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının xanımlarının Hayha çayında gəmi gəzintisi ilə bağlı reportaj yayımlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, reportajda Çin Xalq Respublikasının birinci xanımı Pen Liyuanın Sammitin iştirakçısı olan xarici ölkə liderlərinin xanımlarını Tiencin şəhərində çayda gəzintiyə dəvət etdiyi diqqətə çatdırılıb.

    Bildirilib ki, gəmi gəzintisi zamanı qonaqlar Tiencinin tarixi və inkişafı barədə ətraflı məlumat əldə ediblər.

    Reportajda Pen Liyuanın və qonaqların sahil mənzərələrinə tamaşa etdikləri, ənənəvi üçsimli musiqi alətinin ifasını dinlədikləri, səmimi söhbətlər apardıqları və göyərtədə xatirə şəkli çəkdirdikləri xüsusi qeyd olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, qonaqlar Çinin ənənəvi mədəniyyətini və müasir inkişafını yüksək qiymətləndiriblər.

    Mehriban Əliyeva   Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti   Çin  
    Rus Versiası Rus Versiası
    CCTV показало репортаж о прогулке на катере по реке Хайхэ первых леди

    Son xəbərlər

    12:24

    "Qarabağ"ın sabiq kapitanı: "Çelsi" və "Liverpul"dan başqa, digər rəqiblərlə başabaş mübarizə aparmaq olar"

    Futbol
    12:16

    Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:16

    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı son üç ayda 17 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    12:13

    Mütəxəssis: Son 35 ildə Azərbaycanda nəsli kəsilən fauna və flora növləri artıb

    Ekologiya
    12:10

    Azərbaycanda 8 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilib

    Maliyyə
    12:10

    Əmanətinizə illik 10,5% artım – "Expressbank"da

    Maliyyə
    12:07

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:07

    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıb

    Maliyyə
    12:06

    BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti