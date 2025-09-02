CCTV показало репортаж о прогулке на катере по реке Хайхэ первых леди
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 12:08
Центральное телевидение Китая – CCTV представило репортаж о прогулке на корабле по реке Хайха супруг глав государств и правительств, участвовавших во встрече в формате ШОС+ в Тяньцзине.
Как сообщает Report, в репортаже отмечается, что прогулка была организована по приглашению первой леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань.
