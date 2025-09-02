    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    CCTV показало репортаж о прогулке на катере по реке Хайхэ первых леди

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 12:08
    CCTV показало репортаж о прогулке на катере по реке Хайхэ первых леди

    Центральное телевидение Китая – CCTV представило репортаж о прогулке на корабле по реке Хайха супруг глав государств и правительств, участвовавших во встрече в формате ШОС+ в Тяньцзине.

    Как сообщает Report, в репортаже отмечается, что прогулка была организована по приглашению первой леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань.

    Китай   ШОС   Мехрибан Алиева  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Çinin Mərkəzi Televiziyası Tiencində dövlət və hökumət başçılarının xanımlarının gəmi gəzintisi ilə bağlı reportaj yayımlayıb

