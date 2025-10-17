İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Cihangir İşbilir: Türkiyədə Azərbaycanla bağlı məlumatlılığı artırmağa ehtiyac var

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 15:22
    Cihangir İşbilir: Türkiyədə Azərbaycanla bağlı məlumatlılığı artırmağa ehtiyac var

    Türkiyə-Azərbaycan birliyinin cazibədarlığı Türk dünyasının bütövlüyü üçün də mənəvi əhəmiyyətə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat müşaviri Alptekin Cihangir İşbilir 18 Oktyabr – Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü və 29 Oktyabr Türkiyə Respublikasının Cümhuriyyət Günü­nə həsr olunmuş "Azərbaycan və Türkiyə: tarixi əlaqələr, yeni qlobal çağırışlar" mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransda deyib.

    O, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşa Bəyannaməsini yol xəritəsi kimi qiymətləndirdiyini vurğulayıb:

    "Bu bəyannamə Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış və içərisində müttəfiqlik sözünün əks olunduğu ilk sənəddir. Tarixdə mövcud olan Türk dövlətləri arasında heç vaxt Şuşa Bəyannaməsi qədər bütün məsələləri özündə əks etdirən bir sənəd imzalanmayıb. Türkiyə-Azərbaycan birliyinin cazibədarlığı Türk dünyasının bütövlüyü üçün də mənəvi əhəmiyyətə malikdir. Bu münasibətlər Türk dünyasının mənəvi, siyasi, mədəni münasibətlərinin lokomotividir".

    C.İşbilirin sözlərinə görə, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çoxvektorlu əməkdaşlığı bu bəyannamə daha da dərinləşdirir.

    "Kahramanmaraşda Azərbaycan məhəlləsinin açılışına gedən Azərbaycan Prezidentini orada insanlar Qarabağ Fatehi deyə qarşıladılar. Azərbaycan və Türkiyə mediasında bu məsələ həmin vaxt gündəm oldu. Yəni önəmli məsələlərin cəmiyyətin bütün təbəqələrinə ötürülməsi çox vacibdir. Şuşa Bəyannaməsi də iki ölkə arasındakı münasibətlər baxımından həmin önəmli məsələlərdəndir. Şuşa Bəyannaməsinin simvollarını çox yaxşı tanıtmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Türkiyədə Azərbaycanla bağlı məlumatlılığı mütləq artırmaq lazımdır. Buna ehtiyac var", - o vurğulayıb.

    Türkiyə Alptekin Cihangir İşbilir Şuşa Bəyannaməsi

    Son xəbərlər

    16:31
    Foto

    MOK-da Təhlükəsiz İdman üzrə beynəlxalq ekspertlərlə görüş keçirilib

    Fərdi
    16:30

    Premyer Liqa: "Kəpəz" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    16:27

    Hindistan 9 ayda Azərbaycandan 107 min tondan çox neft idxal edib

    Energetika
    16:24
    Rəy

    Ermənistanda "beşinci kolon"un keşişləri - cəmiyyətdə yenidən vəftiz olunmaq zərurəti - ŞƏRH

    Analitika
    16:20

    Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına məhdudiyyət qoyulacaq

    Sosial müdafiə
    16:13

    LSE: Azərbaycanda "ağıllı şəhər" layihələrinin uğurunu vətəndaşların iştirakı təmin edib

    İKT
    16:13

    İsa Həbibbəyli: Ramiz Mehdiyevin AMEA-da üzvlüyü ilə bağlı məsələyə baxılır

    Hadisə
    16:11

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə irəliləyib

    Futbol
    16:09
    Foto

    Baş prokuror Gəncədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti