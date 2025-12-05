İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan - NATO əməkdaşlıq gündəliyinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 00:00
    Azərbaycan - NATO əməkdaşlıq gündəliyinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Nazirlər Şurasının Vyana şəhərində keçirilən 32-ci iclası çərçivəsində NATO baş katibinin müavini Radmila Şekerinska ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Görüş zamanı Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlıq gündəliyinin təhlükəsizlik, müdafiə, enerji təhlükəsizliyi və digər aspektləri müzakirə olunub.

    NATO üzv ölkələrinin səfirlərinin ölkəmizə cari ilin noyabr ayında ölkəmizə səfəri və yüksək səviyyəli görüşlər məmnunluqla xatırlanıb.

    C.Bayramov, Vaşinqton sammiti çərçivəsində əldə olunmuş razılıqlar və sülh perspektivləri, bölgədə nəqliyyat dəhlizləri üzrə planlar barədə məlumat verib.

    Görüş zamanı həmçinin, qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər, NATO mexanizmləri çərçivəsində əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan NATO Ceyhun Bayramov
    Foto
    Обсуждены различные аспекты повестки сотрудничества Азербайджана и НАТО

    Son xəbərlər

    00:34

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    00:24
    Foto

    Azərbaycan və İrlandiya rəsmiləri əməkdaşlıq sahələrində dinamikanı müsbət qiymətləndiriblər

    Xarici siyasət
    00:04

    Ceyhun Bayramov ATƏT-in baş katibi ilə Bakı-İrəvan sülh prosesini müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    00:00
    Foto

    Azərbaycan - NATO əməkdaşlıq gündəliyinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    00:00

    Bu gecə Azərbaycanda Super Ay hadisəsi müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    23:55

    Avropa reallığı gördü: Azərbaycanın gücü dəyərlidir

    Xarici siyasət
    23:48
    Foto

    Azərbaycanla Norveç arasında ikitərəfli məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

    Xarici siyasət
    23:38

    Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə siyasi məsləhətləşmələri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti