Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Обсуждены различные аспекты повестки сотрудничества Азербайджана и НАТО

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 00:07
    Обсуждены различные аспекты повестки сотрудничества Азербайджана и НАТО

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в австрийской столице Вене 32-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

    На встрече были обсуждены аспекты повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в сфере безопасности, обороны, энергетической безопасности и другие вопросы.

    "Стороны с удовлетворением вспомнили о визите послов стран-членов НАТО в нашу страну в ноябре текущего года и встречах на высоком уровне", - говорится в сообщении.

    Министр Дж. Байрамов предоставил информацию о договоренностях, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, перспективах мира и планах по транспортным коридорам в регионе.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и сотрудничеству в рамках механизмов НАТО.

    МИД Азербайджана Джейхун Байрамов НАТО
    Фото
    Azərbaycan - NATO əməkdaşlıq gündəliyinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub
    Elvis

    Последние новости

    00:43

    Госдеп одобрил возможную продажу Канаде боеприпасов на $2,68 млрд

    Другие страны
    00:37

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОБСЕ мирный процесс между Баку и Ереваном - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:13
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с норвежским коллегой вопросы двусторонней повестки

    Внешняя политика
    00:12

    Главы МИД Азербайджана и Нидерландов обсудили политконсультации - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    00:07
    Фото

    Обсуждены различные аспекты повестки сотрудничества Азербайджана и НАТО

    Внешняя политика
    00:04

    Обучение в госуниверситетах Грузии со следующего года будет бесплатным

    В регионе
    00:00

    В небе над Азербайджаном этой ночью можно будет наблюдать суперлуние

    Это интересно
    23:42

    Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    23:35

    Глава МИД Азербайджана обсудил с румынским коллегой двустороннее партнерство

    Внешняя политика
    Лента новостей