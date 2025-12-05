Обсуждены различные аспекты повестки сотрудничества Азербайджана и НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях проходящего в австрийской столице Вене 32-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

На встрече были обсуждены аспекты повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в сфере безопасности, обороны, энергетической безопасности и другие вопросы.

"Стороны с удовлетворением вспомнили о визите послов стран-членов НАТО в нашу страну в ноябре текущего года и встречах на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Министр Дж. Байрамов предоставил информацию о договоренностях, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита, перспективах мира и планах по транспортным коридорам в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и сотрудничеству в рамках механизмов НАТО.