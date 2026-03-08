İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Əhməd Attaf: Əlcəzair İranın Naxçıvana PUA hücumundan narahatdır

    Xarici siyasət
    • 08 mart, 2026
    • 17:01
    Əhməd Attaf: Əlcəzair İranın Naxçıvana PUA hücumundan narahatdır

    Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının dövlət naziri, xarici işlər və xaricdəki milli icma və Afrika məsələləri naziri Əhməd Attaf Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.

    "Report" xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı tərəflər regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də İranın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi dron hücumları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Azərbaycan tərəfi bu cür hücumların ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş qəbuledilməz addım olduğunu vurğulayıb və yaranmış vəziyyətlə bağlı görülən tədbirlər barədə məlumat təqdim edib.

    Nazir Əhməd Attaf mövcud vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib, gərginliyin artmasının yolverilməz olduğunu bildirib və problemlərin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, dialoq və diplomatik vasitələrlə həllinin vacibliyini qeyd edib. Əlcəzair naziri ölkəmizlə həmrəyliyini ifadə edib.

    Telefon danışığı zamanı tərəflər Azərbaycan ilə Əlcəzair arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini də müzakirə ediblər.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu Əlcəzair Əhməd Attaf Ceyhun Bayramov
    Ахмед Аттаф: Алжир обеспокоен атакой иранского беспилотника на Нахчыван

    Son xəbərlər

    17:54

    Tonqa Krallığının sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    17:41
    Foto

    Bakıda İdman Gimnastikası üzrə FIG Dünya Kuboku başa çatıb

    Fərdi
    17:15

    İtaliya klubunun qapıçısı mövsümün qalan hissəsini buraxacaq

    Futbol
    17:12

    Niderlandın XİN rəhbəri İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:06

    Nadejda Neynski: İranda qalan Bolqarıstan vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

    Xarici siyasət
    17:05
    Foto

    Çin vətəndaşları Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:01

    Əhməd Attaf: Əlcəzair İranın Naxçıvana PUA hücumundan narahatdır

    Xarici siyasət
    17:00
    Foto

    Azərbaycan Ordusunda Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Hərbi
    16:54

    "Şamaxı" - "İmişli" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti