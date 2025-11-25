İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Ceyhun Bayramov Vatikanın dövlət katibini Vaşinqton razılaşmalarının icrası barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:01
    Ceyhun Bayramov Vatikanın dövlət katibini Vaşinqton razılaşmalarının icrası barədə məlumatlandırıb

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində Müqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibi, kardinal Pietro Parolin ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər Azərbaycan-Vatikan münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

    Azərbaycanın Müqəddəs Taxt-Tac ilə əlaqələrin inkişafına verdiyi böyük əhəmiyyət vurğulanıb, son dövrlərdə həyata keçirilmiş yüksək səviyyəli səfərlərin qarşılıqlı anlayışın gücləndirilməsində əsas rol oynadığı qeyd edilib.

    Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən bərpa və qoruma layihələrinin mümkün etdiyi humanitar əməkdaşlıq xüsusi olaraq diqqətə çatdırılıb.

    Azərbaycanın multikulturalizm ənənələri, ərazilərindəki xristian abidələri də daxil olmaqla dini irsin qorunmasına dair uzunmüddətli səyləri vurğulanıb.

    Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə Azərbaycan–Ermənistan normallaşma prosesi, Vaşinqton sammitində əldə olunmuş tarixi razılaşmalar və onların icrası, həmçinin post-münaqişə dövrünün regional inkişafı və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa-quruculuq işləri barədə məlumat verib.

    Ceyhun Bayramov Xarici İşlər Nazirliyi Vatikan Dövlət katibi
    Байрамов и кардинал Паролин обсудили гуманитарное сотрудничество
    Foto
    Jeyhun Bayramov meets Holy See secretary of state

    Son xəbərlər

    16:58
    Foto

    YAP və Kuba Kommunist Partiyası əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

    Xarici siyasət
    16:55

    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir

    Futbol
    16:53

    Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    16:48

    Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:46

    Bakı metrosunun "Bənövşəyi" xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilib

    İnfrastruktur
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    16:37
    Foto

    Kəlbəcər Şəhər Günü çərçivəsində sərgi və stendlərlə tanışlıq olub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti