Ceyhun Bayramov Vatikanın dövlət katibini Vaşinqton razılaşmalarının icrası barədə məlumatlandırıb
- 25 noyabr, 2025
- 16:01
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində Müqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibi, kardinal Pietro Parolin ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər Azərbaycan-Vatikan münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.
Azərbaycanın Müqəddəs Taxt-Tac ilə əlaqələrin inkişafına verdiyi böyük əhəmiyyət vurğulanıb, son dövrlərdə həyata keçirilmiş yüksək səviyyəli səfərlərin qarşılıqlı anlayışın gücləndirilməsində əsas rol oynadığı qeyd edilib.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən bərpa və qoruma layihələrinin mümkün etdiyi humanitar əməkdaşlıq xüsusi olaraq diqqətə çatdırılıb.
Azərbaycanın multikulturalizm ənənələri, ərazilərindəki xristian abidələri də daxil olmaqla dini irsin qorunmasına dair uzunmüddətli səyləri vurğulanıb.
Nazir Ceyhun Bayramov qarşı tərəfə Azərbaycan–Ermənistan normallaşma prosesi, Vaşinqton sammitində əldə olunmuş tarixi razılaşmalar və onların icrası, həmçinin post-münaqişə dövrünün regional inkişafı və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa-quruculuq işləri barədə məlumat verib.
In the framework of his official visit to the Vatican, Minister of Foreign Affairs @Bayramov_Jeyhun of the Republic of Azerbaijan🇦🇿 met with Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of the Holy See🇻🇦.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2025
During the meeting, the sides discussed the current state and future… pic.twitter.com/Bg0vcbCJfu