Байрамов и кардинал Паролин обсудили гуманитарное сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-ватиканских отношений, а также региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию связей со Святым Престолом, а недавние визиты на высоком уровне сыграли ключевую роль в укреплении взаимопонимания.

Особо подчеркнуто гуманитарное сотрудничество, в том числе реализуемые при поддержке Фонда Гейдара Алиева проекты по восстановлению и сохранению культурного наследия.

Была также отмечена приверженность Азербайджана традициям мультикультурализма и долгосрочные усилия по защите религиозного наследия, включая христианские памятники на его территориях.

Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, исторических договоренностях, достигнутых на саммите в Вашингтоне, ходе их реализации, а также о восстановительно-строительных работах в постконфликтный период на освобожденных территориях.