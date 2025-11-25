Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Байрамов и кардинал Паролин обсудили гуманитарное сотрудничество

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 16:05
    Байрамов и кардинал Паролин обсудили гуманитарное сотрудничество

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-ватиканских отношений, а также региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Отмечено, что Азербайджан придает большое значение развитию связей со Святым Престолом, а недавние визиты на высоком уровне сыграли ключевую роль в укреплении взаимопонимания.

    Особо подчеркнуто гуманитарное сотрудничество, в том числе реализуемые при поддержке Фонда Гейдара Алиева проекты по восстановлению и сохранению культурного наследия.

    Была также отмечена приверженность Азербайджана традициям мультикультурализма и долгосрочные усилия по защите религиозного наследия, включая христианские памятники на его территориях.

    Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, исторических договоренностях, достигнутых на саммите в Вашингтоне, ходе их реализации, а также о восстановительно-строительных работах в постконфликтный период на освобожденных территориях.

    Джейхун Байрамов Пьетро Паролин Ватикан
    Фото
    Ceyhun Bayramov Vatikanın dövlət katibini Vaşinqton razılaşmalarının icrası barədə məlumatlandırıb
    Фото
    Jeyhun Bayramov meets Holy See secretary of state

    Последние новости

    17:11

    СМИ: Украина согласилась с планом США, осталось проработать незначительные детали

    Другие страны
    17:10

    На западе Лондона 150 пожарных тушат горящее здание

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией

    Происшествия
    17:07
    Фото

    В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставка

    Kультурная политика
    16:59

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    16:54

    Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:43
    Фото

    ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

    Внешняя политика
    16:43

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Японии

    Другие страны
    16:36

    Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантией

    Финансы
    Лента новостей