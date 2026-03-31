    Maksim Prevo belçikalıların İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    31 mart, 2026
    • 18:23
    Maksim Prevo belçikalıların İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Belçika Krallığının Baş nazirinin müavini, xarici işlər, Avropa işləri və inkişaf sahəsində əməkdaşlıq naziri Maksim Prevo Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova zəng vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdə cari təhlükəsizlik vəziyyəti, Azərbaycan və Belçika arasında ikitərəfli münasibətlər, habelə Avropa İttifaqı çərçivəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    Nazirlər Yaxın Şərqdə mövcud hərbi eskalasiyadan dərin narahatlıqlarını ifadə edib, münaqişənin diplomatik yolla həllinin vacibliyini vurğulayıblar. Belçika naziri bununla yanaşı, İran ərazisindən Naxçıvan istiqamətinə dron hücumu ilə əlaqədar ölkəmizlə həmrəyliyini ifadə edib. Eyni zamanda, Belçika vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinin təmin olunmasına yaradılmış şəraitə görə ölkəmizə təşəkkür bildirilib.

    Nazirlər o cümlədən, Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. C.Bayramov qarşı tərəfi bölgədə davamlı sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində görülən tədbirlər barədə məlumatlandırıb.

    Tərəflər Azərbaycanla Belçika arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün konstruktiv dialoqun və siyasi məsləhətləşmələr kimi mövcud mexanizmlərin, qarşılıqlı səfərlərin və yüksək səviyyəli təmasların əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Прево поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана
    Belgium expresses solidarity with Azerbaijan over Iran's drone attack

    Son xəbərlər

    19:42

    Binəqədidə bərbərxanada partlayış baş verib, xəsarət alan var

    Digər
    19:38

    Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:37

    Zelenski: Sabah Ukrayna və ABŞ arasında videodanışıqlar keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:25

    Britaniya Yaxın Şərqə əlavə hərbi qüvvələr göndərir

    Digər ölkələr
    19:24

    İranın Kirmanşah şəhəri raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər var

    Region
    19:17

    Ronaldu Kazemironun "Əl-Nəsr"ə keçməsi üçün çalışır

    Futbol
    19:16
    Video

    Ərdoğan: Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində 5G ilə yeni nailiyyətlər əldə edəcək

    Region
    19:13

    Çin və Pakistan Yaxın Şərqdə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üzrə beş bəndlik təşəbbüs irəli sürüblər

    Digər ölkələr
    19:07

    Rusiyanın İrandakı səfiri təxliyədə göstərilən yardıma görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti