Прево поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана
- 31 марта, 2026
- 18:34
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Максимом Прево.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, разговор состоялся по инициативе бельгийской стороны.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, двусторонние отношения и перспективы сотрудничества в рамках ЕС.
Министры выразили глубокую обеспокоенность военной эскалацией на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта.
Прево выразил солидарность с Азербайджаном в связи с атакой беспилотника с территории Ирана на Нахчыван, а также поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана.
В ходе беседы также обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Байрамов проинформировал собеседника о принимаемых мерах по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.