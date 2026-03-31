Прево поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Максимом Прево.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, разговор состоялся по инициативе бельгийской стороны.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, двусторонние отношения и перспективы сотрудничества в рамках ЕС.

Министры выразили глубокую обеспокоенность военной эскалацией на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта.

Прево выразил солидарность с Азербайджаном в связи с атакой беспилотника с территории Ирана на Нахчыван, а также поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана.

В ходе беседы также обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Байрамов проинформировал собеседника о принимаемых мерах по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.