    31 марта, 2026
    • 18:34
    Прево поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии Максимом Прево.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, разговор состоялся по инициативе бельгийской стороны.

    Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, двусторонние отношения и перспективы сотрудничества в рамках ЕС.

    Министры выразили глубокую обеспокоенность военной эскалацией на Ближнем Востоке и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта.

    Прево выразил солидарность с Азербайджаном в связи с атакой беспилотника с территории Ирана на Нахчыван, а также поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана.

    В ходе беседы также обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Байрамов проинформировал собеседника о принимаемых мерах по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

    Джейхун Байрамов Максим Прево МИД Азербайджана Эскалация на Ближнем Востоке Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Maksim Prevo belçikalıların İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Belgium expresses solidarity with Azerbaijan over Iran's drone attack

