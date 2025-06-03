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Ceyhun Bayramov Keniyanın Baş naziri ilə görüşüb

Ceyhun Bayramov Keniyanın Baş naziri ilə görüşüb Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Keniya Respublikasının Baş naziri, eyni zamanda xarici və diaspora işləri naziri Musalia Mudavadi arasında görüş keçirilir.
Xarici siyasət
3 iyun 2025 11:58
Ceyhun Bayramov Keniyanın Baş naziri ilə görüşüb

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Keniyanın Baş naziri, eyni zamanda xarici və diaspora işləri naziri Musalia Mudavadi arasında görüş keçirilir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" hesabında məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, tərəflər iki ölkə arasında qarşılıqlı maraq doğuran geniş spektrli ikitərəfli və çoxtərəfli məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparmaq üçün təkbətək görüşür.

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İngilis versiyası Nairobi hosting meeting between Azerbaijan's Foreign Minister and Kenyan Prime Minister
Rus versiyası В Найроби проходит встреча Джейхуна Байрамова с премьером Кении

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