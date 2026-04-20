Ceyhun Bayramov BMT tədbirində Azərbaycanın çoxtərəfli əməkdaşlığa sadiqliyini bildirib
- 20 aprel, 2026
- 12:24
Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının İcraçı Katibi tərəfindən təşkil olunan nahar və Nazirlər Dialoqunda iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" sosial media hesabında məlumat yayılıb.
Qeyd olunub ki, nazir çıxışında Azərbaycanın inklüziv, dayanıqlı və nəticəyönümlü çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə sadiqliyini vurğulayıb, xüsusilə bağlantılar (nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələri), rəqəmsal transformasiya və dayanıqlı iqtisadi artıma xüsusi diqqət yetirildiyini qeyd edib.
Tədbir Asiya və Sakit Okean regionunda regional əməkdaşlığın və dayanıqlı inkişafın gücləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün nazirləri və yüksək səviyyəli nümayəndələri bir araya gətirib.