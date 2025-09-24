Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayır

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 19:36
    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində pakistanlı həmkarı Məhəmməd İshaq Dar ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN başçısı "X" səhifəsində paylaşım edib.

    "Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayır", - paylaşımda qeyd olunub.

    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство

